Israel corta ayuda a Gaza para presionar a Hamás para que acepte nuevo plan de cese el fuego

Palestinos sentados en una mesa grande rodeada por los escombros de viviendas y edificios destruidos, reunidos para el iftar, la comida que rompe el ayuno, en el primer día del Ramadán en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 1 de marzo de 2025 (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.