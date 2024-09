Israel ataca el cuartel general de Hezbollah y genera una enorme explosión dirigida a su líder

Dolientes sepultan los cuerpos de sus familiares muertos en ataques aéreos israelíes, el viernes 27 de septiembre de 2024, en el poblado de Karak, valle de Bekaa, en el este de Líbano. (AP Foto/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una columna de humo se eleva a consecuencia de bombardeos israelíes el sábado 28 de septiembre de 2024, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rescatistas trabajan en el lugar de un bombardeo israelí, el 27 de septiembre de 2024, en los suburbios del sur de Beirut. (Foto AP/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved