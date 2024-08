Irán dice que proyectil de corto alcance mató a Haniyeh y reitera llamamiento a tomar represalias

Iraníes siguen el jueves 1 de agosto de 2024 un camión que lleva los ataúdes del dirigente político de Hamás, Ismail Haniyeh, y su guardaespaldas, que fueron asesinados en un ataque que ha sido atribuido a Israel y que fue perpetrado en la víspera, durante su funeral en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved