Irán anuncia una tercera instalación de enriquecimiento nuclear tras censura de la OIEA

ARCHIVO - La bandera del Organismo Internacional de la Energía Atómica ondea delante de su sede durante una reunión de la Junta de Gobernadores de la entidad, en Viena, Austria, el 22 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matthias Schrader, archivo)

"La República Islámica de Irán no tiene otra opción que responder a esta resolución política", afirmaron el Ministerio de Exteriores y la Organización de Energía Atómica de Irán en un comunicado conjunto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido previamente de que Israel o Washington podrían lanzar ataques aéreos contra las instalaciones nucleares iraníes si los negociadores no lograban llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que avanza rápidamente. Una sexta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos está programada para comenzar el domingo en Omán, y a medida que las tensiones hierven a fuego lento algunos funcionarios del gobierno estadounidense considerados no esenciales han comenzado a abandonar la región del Golfo Pérsico.

Trump dijo el jueves que sigue instando a Irán a negociar un acuerdo, pero que le preocupa que pueda producirse un “conflicto masivo” en Oriente Medio si no lo hace.

“No quiero decir inminente, pero parece que es algo que podría muy bien suceder”, dijo Trump en respuesta a una pregunta de un periodista sobre un posible ataque israelí. "Miren, es muy simple, no complicado. Irán no puede tener un arma nuclear”.

Trump ofreció un optimismo cauteloso de que aún se podría evitar un conflicto, y dijo que está instando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a no tomar medidas por el momento.

“Mientras crea que hay una (posibilidad de un) acuerdo, no quiero que entren porque creo que lo arruinaría", señaló Trump.

Trump dijo que sintió que era necesario para su gobierno el miércoles dirigir una evacuación voluntaria de personal no esencial y sus familias de algunos puestos diplomáticos de Estados Unidos en Oriente Medio.

“No quiero ser el que no dio ninguna advertencia, y los misiles están volando hacia sus edificios. Es posible. Así que tuve que hacerlo", dijo.

Diecinueve países de la junta del OIEA, que representa a los países que forman parte de la agencia, votaron a favor de la resolución, según diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato para revelar el resultado de la votación privada.

La resolución fue presentada por Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Rusia, China y Burkina Faso se opusieron, mientras que 11 se abstuvieron y dos no votaron.

La resolución pide a Irán para que proporcione respuestas "sin demora" en una investigación de larga duración sobre los rastros de uranio encontrados en varios lugares que Teherán no ha declarado como instalaciones nucleares, de acuerdo con un borrador visto por The Associated Press.

Los funcionarios occidentales sospechan que los rastros de uranio podrían proporcionar evidencia de que la República Islámica tuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003.

En declaraciones a la televisora estatal iraní después de la votación, el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que la agencia informó de inmediato al OIEA sobre las acciones "específicas y efectivas" que tomará Teherán.

“Una es la puesta en marcha de una tercera instalación segura” para enriquecer uranio, afirmó Behrouz Kamalvandi, que no ofreció más detalles acerca de su ubicación. El jefe de la agencia, Mohammad Eslami, describió más tarde el sitio como “ya construido, preparado y ubicado en un lugar seguro e invulnerable”.

El otro paso sería reemplazar las centrifugadoras antiguas por otras más avanzadas en Fordo. "La implicación de esto es que nuestra producción de materiales enriquecidos aumentará significativamente", agregó Kamalvandi.

Irán tiene dos instalaciones subterráneas, en Fordo y Natanz, y ha estado construyendo túneles en las montañas cercanas a Natanz desde que se sospecha que los ataques de sabotaje israelíes tuvieron como objetivo esa instalación.

Irán dijo que también se están planificando otras medidas en respuesta a la censura de la agencia de la ONU. Según el borrador de la resolución, "los numerosos incumplimientos por parte de Irán desde 2019 con sus obligaciones de proporcionar a la agencia una cooperación completa y oportuna con respecto al material nuclear no declarado y las actividades en múltiples ubicaciones no declaradas en Irán... constituyen un incumplimiento de sus obligaciones bajo su acuerdo de salvaguardas".

Bajo las llamadas obligaciones de salvaguardas, que forman parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán está legalmente obligado a declarar todo el material y actividades nucleares y permitir que los inspectores del OIEA verifiquen que ninguno de ellos está siendo desviado de sus usos pacíficos.

El proyecto de resolución del OIEA insinúa la posibilidad de denunciar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que estudie la posibilidad de imponer más sanciones, subrayando que el organismo mundial es el “órgano que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

También dice que apoya “una solución diplomática a los problemas”, lo que incluye las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Un alto diplomático occidental describió la semana pasada la resolución como un "paso serio", pero agregó que los países occidentales "no cierran la puerta a la diplomacia sobre este tema". Pero si Irán no coopera podría celebrarse una reunión extraordinaria de la junta del OIEA en verano, durante la cual podría aprobarse otra resolución que remitirá el asunto al Consejo de Seguridad, apuntó el diplomático, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema con los medios.

Francia, Reino Unido y Alemania han amenazado repetidamente con volver a imponer las sanciones levantadas al amparo del acuerdo nuclear original con Irán de 2015 si Teherán no proporciona respuestas "técnicamente creíbles" a las preguntas del organismo de control nuclear de la ONU.

La autoridad para restablecer esas sanciones tras las quejas de cualquier país incluido en el pacto expira en octubre, lo que sitúa a Occidente en un carrera contra el reloj para presionar a Irán por su programa antes de perder esa potestad.

La resolución se produce tras el llamado "informe integral" del OIEA que se distribuyó entre los estados miembro el fin de semana pasado. En el reporte, la agencia afirmó que la cooperación iraní "fue menos que satisfactoria" en lo relativo a los rastros de uranio descubiertos por inspectores nucleares en varios lugares en el país.

Uno de los sitios se dio a conocer públicamente en 2018, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo revelara ante Naciones Unidas, calificándolo de almacén nuclear clandestino oculto en una planta de limpieza de alfombras. Irán negó la información, pero en 2019, los inspectores del OIEA detectaron la presencia de rastros de uranio allí, así como en otros dos emplazamientos.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien hizo campaña para acercarse a Occidente, adoptó una línea más dura después de la votación del OIEA.

“No sé cómo cooperar con el mundo exterior para detener sus actos malvados y permitir que la gente viva independientemente en este país”, dijo Pezeshkian. “Continuaremos por nuestro propio camino; tendremos enriquecimiento”.

