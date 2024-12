Investigan a presidenta de Perú por no comunicar su impedimento para ejercer cargo durante cirugía

ARCHIVO - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra sus joyas durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Lima, Perú, el 5 de abril de 2024. La fiscal general peruana anunció el jueves 5 de diciembre de 2024 que inició una nueva investigación preliminar contra Boluarte por no comunicar al gabinete ministerial y al Parlamento el "impedimento temporal” para ejercer la presidencia entre el 29 de junio y 9 de julio de 2023 tras operarse de la nariz. Es la sexta investigación fiscal que acumula Boluarte.(Foto AP/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved