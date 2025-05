Investigan fuga de 10 reclusos en cárcel de Nueva Orleans; hay un detenido

La secretaria de Justicia de Luisiana, Liz Murrill, habla con los medios de comunicación frente al edificio federal Hale Boggs en Nueva Orleans, el lunes 19 de mayo de 2025, después de reunirse con funcionarios federales sobre la reciente fuga de la cárcel de Orleans. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP)

“Es casi imposible, no completamente, pero casi imposible que alguien salga de esta instalación sin ayuda”, expresó la funcionaria sobre el Centro de Justicia de Orleans, donde se encuentran detenidas 1.400 personas.

Los reclusos escaparon en las primeras horas del viernes, mientras el único guardia que los vigilaba fue a buscar comida. Este guardia no fue el empleado arrestado, dijo Lester Duhe, un portavoz del Departamento de Justicia, a The Associated Press en un mensaje de texto.