Inundaciones en torno a Beijing dejan 20 muertos, 27 desaparecidos y miles de evacuados

Varias personas caminan en un poblado dañado por inundaciones en el distrito Mentougou, el lunes 31 de julio de 2023, en Beijing, China. (AP Foto/Andy Wong)

Las inmediaciones de una puerta tradicional, inundadas en la zona de Miaofengshan, a las afueras de Beijing, el 1 de agosto de 2023. (AP Foto/Ng Han Guan)

Residentes miran a una zona inundada en Miaofengshan, a las afueras de Beijing, el 1 de agosto de 2023. (AP Foto/Ng Han Guan)