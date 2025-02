Inician campaña para juntar comida para 250 gatos que viven en parque de distrito turístico de Perú

Un gato descansa cerca de varios recipientes de comida en el parque Kennedy en el distrito de Miraflores en Lima, Perú, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Rosa Delgado alimenta gatos callejeros en el parque Kennedy en el distrito de Miraflores en Lima, Perú, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Un gato sobre las piernas de una turista en el parque Kennedy en el distrito de Miraflores en Lima, Perú, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)