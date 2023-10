Ingresa segunda caravana de ayuda a Gaza mientras Israel bombardea Siria y Cisjordania

Palestinos reunidos en torno a los restos de una casa destruida tras ataques israelíes en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mujeres llorando mientras se saca a víctimas de entre los escombros de un edificio derruido tras un ataque aéreo en Khan Younis, Franja de Gaza, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos evacúan un edificio dañado en un bombardeo israelí en Rafah, el domingo 22 de octubre de 2023, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos buscan sobrevivientes tras un bombardeo israelí en Deir al Balah, el domingo 22 de octubre de 2023, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.