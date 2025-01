Indonesia repatriará a francés enfermo que pasó casi 20 años en el corredor de la muerte

El embajador francés en Indonesia, Fabien Penone, derecha, habla con el ministro coordinador de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Correccionales, Yusril Ihza Mahendra, en una conferencia de prensa sobre un acuerdo para repatriar a Serge Atlaoui, un francés enfermo que estaba en el corredor de la muerte por delitos relacionados con drogas, en Yakarta, Indonesia, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Tatan Syuflana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.