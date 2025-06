Indios se estiran, respiran y buscan el equilibrio para celebrar el Día Internacional del Yoga

Ciudadanos indios practican yoga para conmemorar el Día Internacional del Yoga, en el parque Ambedkar, en Lucknow, India, el 21 de junio de 2025. (AP Foto/Rajesh Kumar Singh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas practica yoga con motivo del Día Internacional del Yoga, en el Victoria Memorial, Calcuta, India, el 21 de junio de 2025. (AP Foto/Bikas Das) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Una niña practica yoga en la azotea de un edificio de apartamentos en el Día Internacional del Yoga, en Hyderabad, India, el 21 de junio de 2025. (AP Foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de las fuerzas de seguridad practican yoga en el Día Internacional del Yoga, en Mumbai, India, el 21 de junio de 2025. (AP Foto/Rajanish Kakade) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.