Indígenas ecuatorianos agradecen la cosecha con una fiesta en la que bailan y zapatean por horas

Indígenas bailan durante el tradicional Inti Raymi o Fiesta del Sol, coincidiendo con el solsticio de invierno en Cotacachi, Ecuador, el martes 24 de junio de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un joven indígena toca un instrumento durante el tradicional Inti Raymi o Fiesta del Sol, coincidiendo con el solsticio de invierno en Cotacachi, Ecuador, el martes 24 de junio de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

