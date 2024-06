India investiga un ataque de supuestos milicianos en Cachemira que mató a 9 peregrinos hindúes

Un funcionario forense inspecciona un autobús que cayó a una profunda garganta el domingo tras recibir disparos de supuestos milicianos en el distrito de Reasi, Jammu, en Cachemira, el lunes 10 de junio de 2024. El autobús llevaba peregrinos al campamento base del templo hindú Mata Vaishno Devi cuando fue atacado por al menos nueve personas. (AP Foto/Channi Anand) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.