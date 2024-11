Huracán Rafael golpea a Cuba como potente tormenta de categoría 3 tras dejar sin luz a la isla

Un hombre camina frente a la embajada de EEUU en Kingston, Jamaica, mientras caen lluvias provocadas por la tormenta tropical Rafael el martes 5 de noviembre de 2024. Rafael se fortaleció el miércoles 6 de noviembre y se convirtió en un ciclón categoría 3 el miércoles 6 de noviembre, en las inmediaciones de las costas sur occidental de Cuba, (AP Foto/Collin Reid) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Las olas rompen en la playa durante el paso del huracán Rafael en La Habana, Cuba, el miércoles 6 de noviembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Una bandera cubana destrozada por los vientos del huracán Rafael ondea sobre la estatua del general Calixto García en La Habana, Cuba, el miércoles 6 de noviembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Un hombre camina entre el viento y la lluvia provocados por el huracán Rafael en La Habana, Cuba, el miércoles 6 de noviembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

