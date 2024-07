Huracán Beryl se dirige a Jamaica como tras devastar el sureste del Caribe

El pescador Hamilton Cosmos observa las embarcaciones dañadas por el paso del huracán Beryl, el lunes 1 de julio de 2024, en Bridgetown, Barbados. (AP Foto/Ricardo Mazalan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Barcos de pesca, dañados tras el paso del huracán Beryl por Bridgetown, en Barbados, el 1 de julio de 2024. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pescadores arrastran un barco dañado por el paso del huracán Beryl para amarrarlo a puerto, en Bridgetown, Barbados, el 1 de julio de 2024. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares revisan su vivienda destrozada por el paso del huracán Beryl, en Ottley Hall, en San Vicente y las Granadinas, el martes 2 de julio de 2024. (AP Foto/Lucanus Ollivierre) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Donna Charles, que trabaja de cocinera en un hotel, observa el paso del huracán Beryl por Bridgetown, Barbados, el 1 de julio de 2024. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, tomada a las 10:50pm EDT, se muestra el hurricán Beryl (centro) en su avance por el Caribe, el 1 de julio de 2024. (NOAA vía AP)

El pastor Winston Alleyne retira árboles que fueron derribados por el paso del huracán Beryl en Ottley Hall, en San Vicente y las Granadinas, el martes 2 de julio de 2024. (AP Foto/Lucanus Ollivierre) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un pescador observa los barcos de pesca dañados tras el paso del huracán Beryl por Bridgetown, en Barbados, el 1 de julio de 2024. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved