Hospital de Peluches lleva alegría a niños y adultos en Venezuela

Tres voluntarias organizan cajas con juguetes usados en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en donde recuperan y reparan juguetes usados para donarlos a niños vulnerables como regalos de Navidad, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Irelis Baldirio pone a secar muchas usadas lavada en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en donde recuperan y reparan juguetes usados para donarlos a niños vulnerables como regalos de Navidad, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Voluntarias recuperan y reparan juguetes usados para donarlos a niños vulnerables como regalos de Navidad, en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias muñecas Barbie reparadas en un cesto en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en donde recuperan y reparan juguetes usados para donarlos a niños vulnerables como regalos de Navidad, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una voluntaria lava juguetes usados en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una voluntaria lava muñecas donadas para entregarlas a niños vulnerables como regalos de Navidad, en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peluches restaurados y recuperados por voluntarias almacenados antes de ser donados a niños vulnerables como regalos de Navidad, en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una voluntaria viste una muñeca donada en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en donde recuperan y reparan juguetes usados para donarlos a niños vulnerables como regalos de Navidad, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias voluntarias reparan juguetes usados para donarlos a niños vulnerables como regalos de Navidad, en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una voluntaria busca entre una selección de zapatos de muñecas en miniatura en la organización sin fines de lucro Hospital de los Peluches, en donde recuperan y reparan juguetes usados para donarlos a niños vulnerables como regalos de Navidad, en Caracas, Venezuela, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved