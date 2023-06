Honduras: entre el miedo y el dolor familiares despiden a víctimas de matanza en prisión de mujeres

Los ataúdes de Maribel Euseda, a la izquierda, y su hija Karla Euseda en su velorio en Tegucigalpa, Honduras, el jueves 22 de junio de 2023. Madre e hija murieron en el motín del 20 de junio en una cárcel de mujeres del noroeste de la capital hondureña que dejó 46 reclusas muertas, la mayoría de ellas por disparos, heridas de arma blanca o quemadas, según la policía. (AP Foto/Elmer Martínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas colocan un ataúd que contiene los restos de una presa en un auto fúnebre en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 21 de junio de 2023. Al menos 46 internas murieron en un mo´tin en una prisión para mujeres en la capital de Honduras. (AP Foto/Elmer Martinez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una fotografía de Karla Euseda colocada sobre su ataúd en Tegucigalpa, Honduras, el jueves 22 de junio de 2023. Euseda y su madre murieron en el motín del 20 de junio en una cárcel de mujeres del noroeste de la capital hondureña que dejó 46 reclusas muertas, la mayoría de ellas por disparos, heridas de arma blanca o quemadas, según la policía. (AP Foto/Elmer Martínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Expertos forenses descargan un cuerpo extraído de una prisión de mujeres en la morgue médica en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 21 de junio de 2023. (AP Foto/Elmer Martínez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

