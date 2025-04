Homenajes al papa Francisco en todo el mundo tras su muerte

Un propietario de una tienda coloca un lazo negro sobre una foto del fallecido papa Francisco al conocer la noticia de su muerte a los 88 años, en Belén, Cisjordania, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La gente se detiene frente a una fotografía del papa Francisco en la iglesia católica de San Antonio en Estambul, Turquía, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Khalil Hamra) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Creyentes católicos rezan tras la noticia de la muerte del papa Francisco en la catedral Myeongdong en Seúl, Corea del Sur, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Mujeres en trajes tradicionales pasan junto a la iglesia católica Wangfujing, también conocida como iglesia del Este, en Beijing, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla a la prensa en Melbourne, Australia, después de la muerte del papa Francisco el lunes 21 de abril de 2025. (Lukas Coch/AAP Image vía AP) AAP IMAGE

Fieles reaccionan a la noticia de la muerte del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el lunes 21 de abril de 2025. (Mauro Scrobogna/LaPresse vía AP) LaPresse

Un hombre con una camisa con la bandera china pasa frente a la iglesia católica Wangfujing, también conocida como la iglesia del Este, en Beijing, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una monja católica reza frente a una imagen de cuerpo entero del papa Francisco en Yogyakarta, Indonesia, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Slamet Riyadi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.