Hombre es condenado a muerte en China por dejar sin vida a 35 personas al atropellar a una multitud

Un hombre de pie el miércoles 13 de noviembre de 2024 cerca de un sitio de homenaje improvisado afuera de una plaza de Zhuhai, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, donde un hombre embistió a una multitud que se ejercitaba en el centro deportivo. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo)