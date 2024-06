Hezbollah promete intensificar ataques contra Israel tras asesinato de un alto mando militar

Dolientes besan el féretro del alto comandante de Hezbollah Taleb Sami Abdullah, de 55 años, conocido dentro de Hezbollah como Hajj Abu Taleb, que fue asesinado a última hora del martes por un ataque israelí en el sur de Líbano, durante su procesión fúnebre en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved