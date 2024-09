Hezbollah confirma que su líder Hassan Nasrallah murió en un ataque aéreo israelí

Un soldado israelí carga un proyectil junto a un tanque en el norte de Israel, el 27 de septiembre de 2024. (AP Foto/Baz Ratner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, tomada el 24 de octubre de 2015, el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, se dirige a la multitud con motivo de la festividad de la Ashoura, en un suburbio del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Hassan Ammar, archivo)

Un manifestante iraní sostiene un cartel del líder del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, en una concentración en apoyo a Hezbollah en la plaza Felestin (Palestina), en el centro de Teherán, Irán, el sábado 28 de septiembre de 2024. (Foto AP/Vahid Salemi)

En la imagen, columnas de humo causadas por ataques aéreos israelíes sobre suburbios del sur de Líbano, el 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Hassan Ammar)

Hombres libaneses y palestinos sostienen retratos del líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, mientras gritan consignas durante una protesta en la ciudad portuaria meridional de Sidón, Líbano, el sábado 28 de septiembre de 2024. (Foto AP/Mohammed Zaatari)