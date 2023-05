Hasta dónde puede llegar la influencia política del rey Carlos III en el gobierno de Gran Bretaña

Sin embargo, el nuevo rey dejó claro en una entrevista con la BBC que entendía que debía comportarse de forma diferente si asumía el trono. “Está claro que no podré hacer las mismas cosas que he hecho como heredero”, dijo, añadiendo que no se inmiscuiría en cuestiones políticas como soberano, ya que “no soy tan estúpido”. Reforzó este punto con su primer discurso a la nación como rey: “Mi vida cambiará, por supuesto, al asumir mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energías a las organizaciones benéficas y a los asuntos que tanto me preocupan”. “Ese trabajo pasará a otros”, dijo, añadiendo que “defenderé los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación”. Esto implica que, si bien él no hará públicos sus puntos de vista, dejará que los miembros de la realeza hablen sobre cuestiones sociales, particularmente su hijo, William, el nuevo Príncipe de Gales.