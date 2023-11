Guyana: referendo venezolano sobre disputa territorial es una amenaza existencial

ARCHIVO - Vista del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, 19 de setiembre de 2023. Guyana el martes 14 de noviembre de 2023 exhortó a los jueces del máximo tribunal de la ONU a que llamen a detener partes de un referendo venezolano sobre una disputa territorial que los representantes guyaneses calificaron de "amenaza existencial" diseñada para allanar el camino hacia la anexión de gran parte del país. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved