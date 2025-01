Guterres advierte que las pandillas podrían tomar Puerto Príncipe si no hay más apoyo internacional

Policías kenianos --los cuales forman parte de una fuerza multinacional respaldada por la ONU-- permanecen sobre la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, el sábado 18 de enero de 2025, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright2025 The Associated Press. All rights reserved