Guatemaltecos indecisos en elección temen por su seguridad

María Rosita Yoc Suruy posa para la foto en San Juan Comalapa, Guatemala, 20 de junio de 2023. El ama de casa de 56 años dice que piensa votar en la elección presidencial del 25 de junio, pero aún no se decide por un candidato. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ingrid Jhanet Simón Perén posa para la foto en San Juan Comalapa, Guatemala, 20 de junio de 2023. La maestra de primer grado está preocupada por los precios de los alimentos básicos, la desigualda y la falta de empleo. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aníbal Simón posa para la foto en San Juan Comalapa, Guatemala, 20 de junio de 2023. El empleado de call center de 29 años dice que aún no se ha decidido por un candidato en la elección presidencial del 25 de junio. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved