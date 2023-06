Guatemaltecos eligen a dos candidatos presidenciales opuestos para la segunda vuelta

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los voluntarios cuelgan una pancarta con el mensaje "centro de votación" en la fachada de un colegio electoral, en Antigua, Guatemala, el sábado 24 de junio de 2023. Los guatemaltecos acuden a las urnas para elegir un nuevo presidente el 25 de junio. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Votantes hacen fila en un colegio electoral durante las elecciones generales en Sumpango, Guatemala, el domingo 25 de marzo de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sandra Torres, candidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sonríe durante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, el lunes 26 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer vota durante las elecciones generales en Sumpango, Guatemala, el domingo 25 de marzo de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla, llega al centro de cómputo electoral en la Ciudad de Guatemala, el lunes 26 de junio de 2023. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores electorales cuentan votos después del cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel de la campaña cuelga de una cerca de metal corrugado en el pueblo de San Juan del Obispo, Guatemala, el sábado 24 de junio de 2023. Los guatemaltecos acuden a las urnas el 25 de junio. (Foto AP/MoisÉs Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Sandra Torres, candidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), muestra su papeleta antes de emitirla durante las elecciones generales en Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La policía lanza gases lacrimógenos en un centro de votación luego de que estallaron enfrentamientos cuando las autoridades electorales retrasaron la apertura debido a presuntas violaciones electorales durante los comicios generales en San José El Golfo, en las afueras de Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (Foto AP/Moisés) Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las portadas de los periódicos muestran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del día anterior en la Ciudad de Guatemala, el lunes 26 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un cartel de campaña que promociona a Edmond Mulet, candidato presidencial del partido Cabal, se eleva sobre una carretera en Santa Lucía Milpas Altas, Guatemala, el sábado 24 de junio de 2023. Los guatemaltecos acuden a las urnas el 25 de junio. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los votantes ayudan a una mujer afectada por los gases lacrimógenos lanzados por la policía en un centro de votación luego de que estallaron enfrentamientos cuando las autoridades electorales retrasaron la apertura a los votantes debido a presuntas violaciones electorales durante los comicios generales en San José El Golfo, en las afueras de Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores electorales cuentan votos después del cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores electorales cuentan votos después del cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Zury Ríos Sosa, candidata presidencial por la coalición Valor-Unionista, llega a un mitin de cierre de campaña en la Ciudad de Guatemala, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Zury Ríos Sosa, candidata presidencial por la coalición Valor y Unionista, saluda después de votar durante las elecciones generales en Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (Foto AP/Wilder López) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una trabajadora electoral muestra un voto durante el conteo después del cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La policía acordona una zona donde un vehículo fue incendiado con un cóctel molotov cerca de un centro de votación, después de las elecciones general en Ciudad de Guatemala, el domingo 25 de junio de 2023. Las autoridades informaron que hubo varios incidentes similares cerca de centros de votación en la capital al final del día. (AP Foto/Moisés Castillo ) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved