Guatemala no será fácil de gobernar para el ganador de las elecciones

Sandra Torres, candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza, saluda a sus seguidores durante un acto de campaña en Santa Catarina Pinula, Guatemala, el sábado 17 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Zury Ríos Sosa, candidata presidencial por la coalición Valor-Unionista, llega a un mitin de cierre de campaña en la Ciudad de Guatemala, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Edmond Mulet, candidato presidencial del partido Cabal, habla durante una transmisión en vivo en la Ciudad de Guatemala, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Santiago Billy ) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios de la coalición Valor-Unionista llegan a un mitin de clausura de la campaña en la Ciudad de Guatemala, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios piden regalos durante un mitin de campaña del partido Cabal mientras esperan a su candidato presidencial Edmond Mulet en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, el domingo 18 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bernardo Arévalo, candidato presidencial del partido Semilla, en el centro, camina acompañado de simpatizantes durante su mitin de cierre de campaña en la Ciudad de Guatemala, el miércoles 21 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La líder indígena Thelma Cabrera, en el centro, que esperaba convertirse en la próxima presidenta de Guatemala, saluda durante el mitin de clausura de la campaña del Movimiento para la Liberación del Pueblo en la Ciudad de Guatemala, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved