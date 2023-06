Guatemala: la Fiscalía requiere a medio local las publicaciones de ocho redactores investigados

El periodista José Rubén Zamora, con esposas, es escoltado por la policía hacia la corte para una audiencia relacionada con su juicio por presunto lavado de dinero y otros cargos en Ciudad de Guatemala, el martes 30 de mayo de 2023. La Fiscalía requirió al diario local El Periódico, del que Zamora es fundador y presidente, que remita las publicaciones realizadas por ocho de sus periodistas y columnistas en otro proceso penal por obstrucción de justicia contra los informadores. La solicitud de la Fiscalía se filtró a los medios el 5 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved