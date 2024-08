Guatemala: diputados denuncian a cuestionado fiscal por investigar al presidente teniendo inmunidad

ARCHIVO - El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, posa para una foto en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el 20 de junio de 2024. El jueves 22 de agosto de 2024 diputados oficialistas de Guatemala presentaron una querella ante los Tribunales de justicia en contra del fiscal Rafael Curruchiche quién en la víspera solicitó el retiro de inmunidad del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, acusándolo de fomentar la corrupción (AP Foto/Santiago Billy, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved