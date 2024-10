Grupo rebelde congoleño genera 300.000 dólares mensuales en zonas mineras capturadas, según ONU

En esta imagen de archivo, rebeldes del grupo M23 -- que desde mayo de 2024 controlan Rubaya, una localidad minera del este de República Democrática de Congo conocida por producir un mineral clave para los smartphones -- en pie con sus rifles en Kibumba, en el este del país, el 23 de diciembre de 2022. (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.