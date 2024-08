Grupo Estado Islámico reivindica ataque con cuchillo en Solingen, Alemania, que mató a 3

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Unidades especiales de la policía se unieron a la búsqueda del atacante no identificado que degolló a juerguistas en un concurrido festival en la ciudad del oeste de Alemania, matando a tres personas e hiriendo al menos a otras ocho, cuatro de ellas de gravedad.

Un joven de 15 años fue arrestado la madrugada del sábado. La policía señaló que es sospechoso de saber sobre el ataque planeado y no informar a las autoridades, pero aclaró que él no era el atacante.

Markus Caspers, de la sección antiterrorista de la fiscalía, informó el sábado en una conferencia de prensa que las autoridades no han encontrado al autor del ataque.

“Hasta ahora, no hemos podido identificar un motivo, pero considerando las circunstancias generales, no podemos descartar” la posibilidad de terrorismo, afirmó Caspers, aunque no ofreció más detalles.

Las tres personas fallecidas fueron dos hombres de 67 y 56 años, y una mujer también de 56 años, de acuerdo con las autoridades. La policía indicó que el agresor parecía haber atacado deliberadamente de sus víctimas por la garganta.

Thorsten Fleiss, de la policía alemana, que era el jefe de operaciones el viernes por la noche, dijo que la policía realiza varias búsquedas e investigaciones en todo el estado federado de Renania del Norte-Westfalia que continuarán a lo largo del día.

Indicó que es un “enorme desafío” reunir las pruebas disponibles y los testimonios de los testigos para obtener un panorama general de lo ocurrido.

Fleiss también dijo que la policía había hallado varios cuchillos, pero añadió que no podía confirmar si alguno de ellos había sido usado como arma por el perpetrador durante el ataque.

La policía advirtió a la población que permanezca alerta, incluso cuando algunos comenzaron a depositar flores en el lugar. Las autoridades establecieron un portal en línea donde los testigos pueden subir imágenes y cualquier otra información relevante sobre el ataque.

Varias iglesias en Solingen abrieron sus puertas para ofrecer un espacio de oración y atención pastoral de emergencia.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, que visitó Solingen la tarde del sábado, subrayó que el gobierno hará todo lo posible para apoyar a la ciudad y a sus habitantes.

“No permitiremos que un ataque tan atroz divida a nuestra sociedad”, dijo, presentándose junto al ministro presidente del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, y el ministro estatal de Asuntos Internos, Herbert Reul.

Wüst describió el ataque como “un acto terrorista contra la seguridad y la libertad de este país”. Pero Faeser, el funcionario de seguridad de más alto rango del país, no lo ha clasificado como un “ataque terrorista”.

Reul anunció que la visita planeada del ministro del Interior a la escena del crimen no se realizaría debido a la operación policial en curso en las áreas afectadas de la ciudad. Prometió al público “dar tiempo a la policía” para que pueda hacer su trabajo. También dijo que la presencia policial aumentaría en los eventos de gran magnitud, especialmente debido a que el perpetrador no ha sido capturado.

Testigos alertaron a la policía poco después de las 9:30 de la noche del viernes sobre un agresor no identificado que hirió a varias personas con un cuchillo en una plaza central, Fronhof.

“Anoche nuestros corazones fueron destrozados. En Solingen estamos horrorizados y llenos de dolor. Lo que sucedió ayer en nuestra ciudad no nos ha dejado dormir”, dijo el sábado el alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, a los periodistas cerca del lugar del ataque.

El “Festival de la Diversidad”, que celebraba el 650mo aniversario de la ciudad, empezó el viernes y debía durar hasta el domingo, con varios escenarios en las principales calles del centro con música en directo, cabaret y acrobacias.

La agresión se registró entre la multitud frente a un escenario. Horas después del ataque, las luces del escenario seguían encendidas al tiempo que la policía y los investigadores forenses buscaban pistas en la plaza acordonada. El resto de festival fue cancelado.

Solingen tiene alrededor de 160.000 habitantes y está cerca de las ciudades de Colonia y Düsseldorf.

Caspers dijo en la conferencia de prensa que el joven de 15 años fue arrestado cuando dos mujeres que presenciaron los hechos llamaron a la policía. Dijeron que habían escuchado una conversación entre el menor y un desconocido antes del ataque, hablando sobre intenciones que corresponden con los hechos ocurridos después.

El canciller Olaf Scholz afirmó el sábado que el agresor debe ser detenido rápido y castigado con todo el peso de la ley.

“El ataque de Solingen es un suceso terrible que me ha conmocionado enormemente. Un atacante ha asesinado de forma brutal a varias personas. Acabo de hablar con el alcalde de Solingen, Tim Kurzbach. Lloramos a la víctimas y estamos con sus familias”, dijo Scholz en X.

El presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, también se puso en contacto con Kurzbach el sábado en la mañana.

“El atroz acto de Solingen me conmociona a mí y a nuestro país. Lloramos a los muertos y nos preocupamos por los heridos y les deseo de todo corazón fuerza y una rápida recuperación ”, apuntó Steinmeier en un comunicado el sábado.

“El agresor tiene que ser llevado ante la justicia. Permanezcamos unidos contra el odio y la violencia”, añadió.

El incremento de los ataques con arma blanca preocupa en Alemania. La ministra del Interior, Nancy Faeser, propuso recientemente endurecer las leyes sobre armas para permitir que sólo se puedan portar en espacios públicos cuchillos con una hoja de hasta 6 centímetros (unas 2,4 pulgadas), en lugar de los 12 centímetros (4,7 pulgadas) que se permiten en la actualidad.

Stephanie Liechtenstein reportó desde Viena, Austria.

FUENTE: Associated Press