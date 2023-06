Grecia: El partido conservador Nueva Democracia gana elecciones en forma aplastante

Kyriakos Mitsotakis, líder del partido de centro-derecha Nueva Democracia, llega a la sede del partido el domingo 25 de junio de 2023, en Atenas, Grecia. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Marietta, a la izquierda, vota después de casarse junto a su nuevo esposo, Konstantinos, a la derecha, en un centro electoral el domingo 25 de junio de 2023, en Atenas, Grecia. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personal electoral realiza el conteo de sufragios en un centro de votación en Atenas, Grecia, el domingo 25 de junio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Alexis Tripras, líder del partido izquierdista Syriza, hace declaraciones en la sede del partido el domingo 25 de junio de 2023, en Atenas, Grecia. (Angelos Tzortzinis/Foto compartida vía AP) ANGELOS TZORTZINIS / POOL / AFP