Gobierno de Brasil admite que espió a Paraguay durante la presidencia de Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro habla ante el Congreso, el 26 de marzo de 2025, en Brasilia, después de que un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal aceptó cargos en su contra por un supuesto intento por permanecer en el poder después de su derrota electoral de 2022. (AP Foto/Luis Nova) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved