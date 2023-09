Funcionarios haitianos se reúnen con homólogos dominicanos para evitar cierres fronterizos

ARCHIVO - Varias personas se bañan en el río Masacre _llamado así por una sangrienta batalla entre colonizadores españoles y franceses en el siglo XVIII_ en Juana Méndez, República Dominicana, el 19 de noviembre de 2021, en la frontera con Haití. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved