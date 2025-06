Francia prohibirá fumar en parques, playas y cerca de escuelas

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"En Francia, todavía tenemos esta mentalidad de decir, 'esta es una ley que restringe la libertad'", dijo a The Associated Press Philippe Bergerot, presidente de la Liga Francesa Contra el Cáncer.

Más de 200 personas en Francia mueren cada día por enfermedades relacionadas con el tabaco, dijo la ministra de Salud, Catherine Vautrin, en un comunicado el sábado. Eso suma unas 75.000 muertes al año.

En un parque de París, al tiempo que se avecinaba la prohibición, las opiniones eran mixtas.

La parisina Natacha Uzan dio la bienvenida al fin de fumar en los restaurantes. Pero dijo: "Ahora afuera, en los parques, me parece que se está volviendo un poco represivo".

La prohibición más amplia es una "buena cosa" para Anabelle Cermell, madre de un bebé de tres meses.

"Me digo a mí misma, oh, realmente no es ideal para él, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto, o tendría que... no tomar el autobús, no ir a los parques", señaló.

El gobierno anunció el mes pasado que la nueva prohibición entrará en vigor el 1 de julio. El decreto oficial que introduce la prohibición se publicó el sábado, y un comunicado del ministro de salud dijo que en los próximos días se publicará una orden gubernamental especificando los perímetros establecidos por la prohibición.

Los cigarrillos electrónicos están exentos de la nueva prohibición.

Otros países europeos han ido más lejos. El Reino Unido y Suecia han endurecido las regulaciones sobre el tabaco en espacios públicos. España está extendiendo su prohibición de fumar a las terrazas de cafés y restaurantes, que están exentas de la nueva prohibición de Francia.

Angela Charlton contribuyó a este despacho desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press