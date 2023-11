Francia prohibirá fumar en las playas, parques y bosques

ARCHIVO - Un hombre apaga un cigarrillo en un cenicero en la calle en París, 1 de octubre de 2015. Francia prohibirá fumar en las playas, parques, bosques y otros lugares públicos como parte de un plan nacional contra el tabaquismo expuesto por el ministro de Salud el martes 28 de noviembre de 2023. (AP Photo/Jacques Brinon, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.