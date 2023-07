Francia: Multitudes se reúnen en muestra de solidaridad a alcaldías afectadas por disturbios

Policías patrullan ante el Arco de Triunfo, en los Campos Elíseos de París, el sábado 1 de julio de 2023. El presidente, Emmanuel Macron, canceló un viaje oficial a Alemania tras una cuarta noche seguida de disturbios y saqueos en Francia en desafío a un gran despliegue policial. Cientos de personas acudieron al entierro de un joven de 17 años cuya muerte a manos de la policía desencadenó los disturbios. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.