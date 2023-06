Francia: Jóvenes chocan con policía en 4to día de disturbios

Un manifestante corre por una calle durante la tercera noche de protestas luego de la muerte de un conductor de 17 años por un disparo de la policía, en Nanterre, un suburbio de París, Francia, el 30 de junio de 2023. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Policías encaran a manifestantes en la plaza Concorde durante una protesta en París, Francia, el viernes 30 de junio de 2023. (AP Foto/Lewis Joly) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un helicóptero sobrevuela Nanterre, un suburbio de París, Francia, el 30 de junio de 2023, en la tercera noche de protestas luego de la muerte de un conductor de 17 años por un disparo de la policía. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente francés, Emmanuel Macron, baja el viernes 30 de junio de 2023 de un automóvil para asistir a una reunión de emergencia del gobierno en París, luego de que estallaran disturbios por tercera noche consecutiva en todo el país. (Yves Herman/Pool vía AP)