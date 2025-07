Fotos muestran celebración del 90mo cumpleaños del Dalai Lama

Devotos llevan ofrendas ceremoniales para el líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, mientras celebran su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano, en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, que se celebra el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Monjes asistentes ayudan al líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, a ponerse un gorro ceremonial mientras preside un evento para celebrar su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025. El cumpleaños del líder tibetano es el 6 de julio según el calendario gregoriano, que se utiliza en la mayor parte del mundo. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Funcionarios tibetanos hacen una ofrenda a su líder espiritual, el Dalai Lama, durante un evento para celebrar su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, que se celebra el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Devotos llevan ofrendas ceremoniales para el líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, mientras celebran su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano, en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El actor Richard Gere, a la derecha, saluda al líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, en un evento en el que los devotos celebraron el 90mo cumpleaños del líder tibetano según el calendario tibetano, en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, asiste a un evento para celebrar su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, que es el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El actor Richard Gere, a la derecha, saluda al sakya trizin Ngawang Kunga, un destacado líder budista tibetano, en un evento en el que los devotos celebraron el 90mo cumpleaños del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, según el calendario tibetano, en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, que se celebra el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Los monjes asistentes ayudan al líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, a retirarse tras presidir un acto de celebración de su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, que se celebra el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El actor Richard Gere llega a un evento en celebración del 90mo cumpleaños del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, según el calendario tibetano, en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, que se celebra el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, preside un evento para celebrar su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025. El cumpleaños del líder tibetano es el 6 de julio según el calendario gregoriano, que se utiliza en la mayor parte del mundo. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Devotos saludan al líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, cuando se marcha tras un acto de celebración de su 90mo cumpleaños según el calendario tibetano en el templo Tsuglakhang de Dharamshala, India, el lunes 30 de junio de 2025, antes de su cumpleaños según el calendario gregoriano, que se celebra el 6 de julio. (AP Foto/Ashwini Bhatia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.