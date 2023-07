FOTOGALERÍA: La guerra de Rusia en Ucrania cumple 500 días

Personas se reúnen junto al cadáver de Vladyslav Bondarenko, de 26 años, durante su funeral en Kozyntsi, cerca de Kiev, Ucrania, el lunes 6 de marzo de 2023. Bondarenko, un paracaidista de una brigada aérea, murió cerca de Bájmut el 26 de febrero de 2023. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Nila Zelinska carga una muñeca que era de su nieta y que logró encontrar en su casa destruida en Potashnya, en las afueras de Ucrania, el martes 31 de mayo de 2022. Zelinska acaba de regresar a su pueblo después de escapar de la guerra para enterarse que ya no tiene casa. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Halyna Falko, de 52 años, habla con periodistas mientras observa la destrucción causada por un ataque ruso al interior de su casa cerca de Brovary, en las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 28 de marzo de 2022. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una mujer camina entre tanques rusos destruidos en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/ Rodrigo Abd)

Empleados de una funeraria cargan un ataúd con el cuerpo de un civil no identificado que murió en Bucha durante el periodo de la ocupación rusa en febrero y marzo de 2022, durante un funeral en Bucha, cerca de Kiev, Ucrania, el viernes 2 de septiembre de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Un hombre corre tras recuperar artículos de una tienda en llamas después de un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el viernes 25 de marzo de 2022. (AP Foto/ Felipe Dana)

Personas se REFUGIAN en el metro de la ciudad de Járkiv, en el este de Ucrania, el jueves 19 de mayo de 2022. Aunque los bombardeos en Járkiv han disminuido y se anticipa que el metro vuelva a operar la siguiente semana, algunos residentes lo ocupan como refugio temporal. (AP Foto/Bernat Armangue)

Ruslan Mishanin, de 36 años, se despide de su hija de 9 años mientras el tren con su familia se aleja rumbo a Polonia en la estación de tren de Odesa, el lunes 4 de abril de 2022. (AP Foto/Petros Giannakouris)

Un soldado ucraniano reacciona tras recibir una inyección durante un desalojo de soldados lesionados que participan en la contraofensiva, en una región cerca de la aldea recuperada de Shchurove, Ucrania, el domingo 25 de septiembre de 2022. (AP Foto/Leo Correa)

"Ucrania prevalecerá" está escrito en un espejo sucio y roto al interior de la muy dañada escuela No. 62 sobre la calle en donde los primeros enfrentamientos entre fuerzas rusas y ucranianas se desarrollaron hace un año en Járkiv, Ucrania, el viernes 24 de febrero de 2023. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Un francotirador apunta hacia puestos rusos durante un operativo en la región Jersón, sur de Ucrania, el sábado 19 de noviembre de 2022. (AP Foto/Bernat Armangue)

Cadetes practican con máscaras antigás durante una lección en un refugio antiaéreo el primer día de clases en un liceo de cadetes en Kiev, Ucrania, el 1 de septiembre de 2022. (AP Foto/ Efrem Lukatsky)

Soldados ucranianos en un puesto cerca de la frontera con Bielorrusia, Ucrania, el miércoles 1 de febrero de 2023. (AP Foto/Daniel Cole)

Un paciente mayor es subido a un tren médico de desalojo operado por Médicos Sin Fronteras en la estación de tren en Pokrovsk, este de Ucrania, el domingo 29 de mayo de 2022. (AP Foto/Francisco Seco)

Médicos militares ucranianos atienden a un camarada lesionado que fue desalojado del campo de batalla en el hospital de la región Donetsk, Ucrania, el 9 de enero de 2023. El soldado no sobrevivió. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Un niño voltea a ver un edificio destruido debido a los ataques en Irpin, en las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 30 de mayo de 2022. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un hombre busca pertenencias en un edificio de departamentos destruido durante combate entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas en Borodyanka, Ucrania, el martes 5 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Humo cubre edificios en Bájmut, el lugar en donde se desarrollaron los combates más intensos contra soldados rusos en la región Donetsk, Ucrania, el miércoles 26 de abril de 2023. (AP Foto/Libkos)

Un auto está estacionado bajo un árbol en un pueblo parcialmente abandonado en Chernóbil, Ucrania, el martes 26 de abril de 2022. (AP Foto/Francisco Seco)

Una niña carga a su perro mientras se despide de sus abuelos parada en un tren de desalojo que sale de Pokrovsk, región de Donetsk, este de Ucrania, el martes 2 de agosto de 2022, hacia una zona más segura del país en el oeste. (AP Foto/David Goldman)

Ucranianos se amontonan bajo un puente destruido mientras intentan huir cruzando el río Irpin en las afueras de Kiev, Ucrania, el sábado 5 de marzo de 2022. (AP Foto/ Emilio Morenatti)

Un soldado ucraniano lesionado está acostado en una cama al interior de un autobús médico especial durante un desalojo realizado por voluntarios de la organización paramédica Hospitallers en la región de Donetsk, Ucrania, el miércoles 22 de marzo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Los cuerpos de 11 soldados rusos yacen en la aldea de Vilkhivka, recientemente recuperada por las fuerzas ucranianas, cerca de Járkiv, Ucrania, el lunes 9 de mayo de 2022. (AP Foto/Felipe Dana)

Un perro está parado junto al cuerpo de una mujer mayor que murió al interior de una casa en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el martes 5 de abril de 2022. (AP Foto/Felipe Dana)

Médicos militares voluntarios, con los pseudónimos Nikita y Polka y vestidos con atuendos nacionales, se besan durante su ceremonia de boda en su puesto en el frente en la región de Donetsk, Ucrania, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Libkos)

El cuerpo de un civil yace en el piso durante una exhumación en la recientemente capturada zona de Izium, Ucrania, el viernes 23 de septiembre de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El cuerpo sin vida de un hombre con sus manos atadas tras la espalda yace en el piso en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Tetiana carga a sus mascotas, Tsatsa and Chunya, parada al interior de su casa que se inundó cuando la represa Kakhovka estalló durante la noche en Jersón, Ucrania, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Elena camina hacia el cuerpo de su esposo Alexey, quien murió durante un ataque en Járkiv, Ucrania, el jueves 26 de mayo de 2022. (AP Foto/Bernat Armangue)

Yehor, de 7 años, sostiene un rifle de juguete junto a vehículos militares rusos destruidos cerca de Cherníhiv, Ucrania, el domingo 17 de abril de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Jóvenes cadetes cantan el himno nacional durante una ceremonia de graduación en un liceo de cadetes en Kiev, Ucrania, el martes 13 de junio de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Soldados ucranianos cubren sus oídos para protegerse del bombardeo ruso en un refugio en el frente en la región de Zaporiyia, Ucrania, el domingo 2 de julio de 2023. (AP Foto/Libkos)

Soldados ucranianos disparan hacia puestos rusos cerca de Bájmut, en la región Donetsk, Ucrania, el domingo 20 de noviembre de 2022. (AP Foto/LIBKOS)

Cuerpos son colocados en una fosa común en las afueras de Mariúpol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022. (AP Foto/ Evgeniy Maloletka)