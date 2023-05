Fotogalería AP: Proliferan minas de oro en Venezuela

Alfredo Arriojas se ilumina con la lámpara de su cabeza en una mina subterránea de oro en El Callao, estado Bolívar, en Venezuela, el viernes 28 de abril de 2023. Arriojas dijo que no le gusta la minería en la que ha trabajado más de dos años con la esperanza de comprarse una casa y un coche para su familia y el dinero que le sobre invertirlo en algo bueno que le deje un ingreso. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador retira placas de hierro en una zona donde se efectúa minería subterránea de oro para reutilizarlas en molinos de piedra en El Callao, estado Bolívar, en Venezuela, el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix)

Un trabajador desciende en una mina de oro por un pozo de unos 60 metros (200 pies) en El Callao, estado Bolívar, en Venezuela, el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix)

Una maraña de cables forma parte del sistema de electricidad para hacer que funcionen bombas de agua y proveer iluminación parcial en una mina subterránea de oro en El Callao, estado Bolívar, en Venezuela, el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Matias Delacroix)