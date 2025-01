Floricultores colombianos anhelan alegrar el San Valentín de EEUU ante la incertidumbre arancelaria

Un trabajador corta flores destinadas a exportarse a Estados Unidos en una granja en Chía, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores clasifican flores en una finca que exporta a Estados Unidos en Chía, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores caminan en un invernadero en una granja de flores que exporta a Estados Unidos, en Chía, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadoras cortan flores en una finca que exporta a Estados Unidos en Chía, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores empacan flores destinadas principalmente a la exportación a Estados Unidos en una granja de flores en Chía, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025.(AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los invernaderos cubren cultivos de flores, destinadas principalmente a la exportación a Estados Unidos, en Chía, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los trabajadores toman un descanso para desayunar en una granja de flores que exporta a Estados Unidos, en Chía, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved