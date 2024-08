Fiscalía italiana investiga a dos miembros más de tripulación por hundimiento de superyate

ARCHIVO -Buzos del cuerpo de bomberos de Italia suben a bordo una bolsa de plástico con el cuerpo de una de las víctimas de un naufragio, en Porticello, Sicilia, en el sur de Italia, el jueves 22 de agosto de 2024. (AP Foto/Salvatore Cavalli, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved