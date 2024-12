Fiscales surcoreanos detienen al exministro de defensa por la imposición de la ley marcial

El líder del Partido Democrático, principal grupo opositor surcoreano, Lee Jae-myung, abajo en el centro, corea lemas durante una conferencia de prensa con miembros de su partido en la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, el sábado 7 de diciembre de 2024. El cartel dice "castiguen al líder de la rebelión". (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.