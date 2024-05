Festival de cine flotante busca rendir tributo a selvas del mundo en barrio de la Amazonía de Perú

Un bote con motor de borda transporta viajeros por el río Itaya en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. La comunidad indígena en el corazón de la Amazonía peruana conocida como la "Venecia de la Selva" organiza el Festival de Cine Flotante Muyuna para celebrar los bosques tropicales. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los espectadores ven desde botes una película proyectada en una pantalla instalada sobre una estructura de madera durante el Festival de Cine Flotante Muyuna, que celebra los bosques tropicales, en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd ) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre sostiene a su mono mascota mientras mira desde su casa en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. La comunidad indígena en el corazón de la Amazonía peruana conocida como la "Venecia de la Selva" organiza el Festival de Cine Flotante Mayuna, que celebra los bosques tropicales. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los espectadores ven desde botes con motor de borda una película proyectada en una pantalla instalada sobre una estructura de madera durante el Festival de Cine Flotante Muyuna, que celebra los bosques tropicales, en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd ) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los espectadores se sientan en botes para ver una película proyectada en una pantalla instalada sobre una estructura de madera durante el Festival de Cine Flotante Muyuna, que celebra los bosques tropicales, en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. (Foto AP/Rodrigo abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Unos hombres suben un cerdo a un barco en un matadero en el barrio de Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. Esta comunidad indígena en el corazón de la Amazonía peruana organiza el Festival de Cine Flotante Muyuna, que celebra los bosques tropicales. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los espectadores se sientan en botes para ver una película proyectada en una pantalla instalada sobre una estructura de madera durante el Festival de Cine Flotante Muyuna, que celebra los bosques tropicales, en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. (Foto AP/Rodrigo abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los espectadores se sientan en botes para ver una película proyectada en una pantalla instalada sobre una estructura de madera durante el Festival de Cine Flotante Muyuna en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Kiara, de seis años, descansa mientras su madre trabaja vendiendo productos en un mercado callejero en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. La comunidad indígena en el corazón de la Amazonía peruana conocida como la "Venecia de la selva" organiza el Festival de Cine Flotante de Muyuna, que celebra los bosques tropicales. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer sentada en la puerta de su casa en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. La comunidad indígena en el corazón de la Amazonía peruana conocida como la "Venecia de la Selva" organiza el Festival de Cine Flotante Muyuna, para celebrar los bosques tropicales. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una vendedora prepara sus filetes de pescado en su puesto en un mercado callejero en el barrio Belén de Iquitos, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. La comunidad indígena en el corazón de la Amazonia peruana conocida como la "Venecia de la Selva" organiza el Festival de Cine Flotante Mayuna, que celebra los bosques tropicales. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.