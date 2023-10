Familias de soldados ucranianos piden su regreso tras 20 meses de guerra

Liliia, que espera que su padre regrese del frente, sostiene un cartel que dice "Traigan a mi padre de vuelta. ¡Desmovilización!", durante una protesta de familias de militares ucranianos en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, el viernes 27 de octubre de 2023. (Foto AP/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.