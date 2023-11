Familias de rehenes israelíes que no serán liberados en la tregua con Hamás siguen en una pesadilla

Ofri Bibas Levy viste una camiseta con la fotografía de su hermano, su cuñada y los dos hijos de ambos, de 4 años y 10 meses de edad, que están cautivos en Gaza, el martes 21 de noviembre de 2023, en Tel Aviv, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.