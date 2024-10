Falleció Yehuda Bauer, prominente experto israelí en el Holocausto, a los 98 años

Silberklang dijo que el país necesitaba tiempo y perspectiva antes de poder empezar a examinar al Holocausto académicamente, y que Bauer fue uno de los primeros en realizar investigaciones rigurosas sobre un tema que para muchos era demasiado doloroso.

En Israel, había vergüenza y sentimientos de culpa por la percepción de que muchos judíos “fueron como ovejas al matadero”.

Las investigaciones de Bauer se centraron en las maneras en que los judíos sí opusieron resistencia a los nazis, no solo con armas sino también con actividades como contrabando o con mantener sus costumbres religiosas o tradiciones culturales.

Algunas de sus publicaciones más conocidas fueron “American Jewry and the Holocaust” (“El judaísmo estadounidense y el Holocausto”); “Jews for Sale?” (“¿Judíos en venta?”) sobre las negociaciones para rescatar a judíos durante el Holocausto; “Death of the Shtetl” (“Muerte del Shtetl”) sobre la destrucción de las aldeas judías europeas y “Rethinking the Holocaust” (“Repensar el Holocausto”), que examina cuestiones fundamentales sobre cómo definir o explicar el Holocausto y cómo se puede comprar al Holocausto con otros genocidios. Bauer era conocido por dialogar con públicos no académicos y dio conferencia en todo el mundo.

FUENTE: Associated Press