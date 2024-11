Expertos buscan salvar al mundo en juego de mesa, lo que diplomáticos en COP29 intentan en vida real

Courtney Howard, izquierda, de la organización Alianza Global para el Clima y la Salud, y Nathan Cogswell, centro, del Instituto de Recursos Mundiales, juegan Daybreak, un juego de mesa en que los participantes deben trabajar en colaboración con el fin de hallar una manera de frenar el cambio climático, con Seth Borenstein, periodista de The Associated Press, en el marco de la cumbre climática COP29 de Naciones Unidas, el martes 19 de noviembre de 2024, en Bakú, Azerbaiyán. (AP Foto/Joshua A. Bickel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.