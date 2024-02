Exmandatario paquistaní Imran Khan y su esposa se declaran no culpables en otro caso de corrupción

ARCHIVO - El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, a la derecha, y su esposa, Bushra Bibi, hablan a los medios antes de firmar documentos sobre sus fianzas en distintos procesos legales, en el Alto Tribunal de Lahore, en Lahore, Pakistán, el 17 de julio de 2023. El encarcelado ex primer ministro de Pakistán Imran Khan y su esposa comparecieron el martes en una corte cerca de Islamabad y se declararon no culpables en un caso de corrupción relacionado con concesiones de tierras a cambio de grandes sumas de dinero lavado, según las autoridades. (AP Foto/K.M. Chaudary, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.